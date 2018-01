Nova-iorquino é condenado a 30 meses de prisão por spams

Um nova-iorquino de 28 anos foi condenado nesta terça-feira, 15, a 30 meses de prisão por enviar spam a mais de 1,2 milhão de usuários do provedor de acesso à internet AOL e ocultar a fonte dessas mensagens. A Promotoria Federal em Manhattan, dirigida pelo juiz Michael García, informou na terça-feira em comunicado da condenação emitida contra Adam Vitale, do bairro Brooklyn, por sua participação em uma trama para mandar correio comercial não solicitado. O caso, julgado por Denny Chin, remonta a 2005, quando o acusado, junto com outra pessoa, descobriram como enviar correio em massa ao saltar o filtro anti-spam da AOL e sem que os receptores pudessem saber a origem da mensagem. Segundo o relato da Promotoria, um confidente ofereceu a ambos, que se gabavam de ter ganhado dezenas de milhares de dólares através de spam ilegal, publicar um produto que supostamente queria comercializar, em troca de 50% dos lucros. Entre 17 e 23 de agosto de 2005, ambos enviaram cerca de 1,2 milhão de e-mails ocultando a fonte, um crime pelo qual Vitale também deverá abonar US$ 183.304 à AOL. O condenado já tinha sido declarado culpado em junho de 2007, assim como seu colaborador, Todd Moeller, que já foi condenado a 27 meses de prisão.