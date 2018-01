Nova linha de celulares da Nokia tem forma de diamante

A Nokia anunciou para o fim do ano no Brasil sua nova coleção de celulares Prism, cujos aparelhos imitam diamantes. Os dois modelos, o 7900 e o 7500, têm design e tecnologia de ponta. Os preços para o mercado europeu ficarão entre 210 euros (R$ 550) e 400 euros (R$ 1,1 mil). O modelo 7900 possui acabamento em alumínio feito com laser. O celular é um dos primeiros do mercado a ter 16 milhões de cores em uma tela OLED, além de possuir um "papel de parede vivo", que muda ao longo do dia. O 7900 ainda tem 49 cores diferentes de iluminação, 1 GB de memória interna e câmera de 2 megapixels. O modelo 7500 possui muitas das mesmas características do 7900, como as várias cores de iluminação e a câmera. O aparelho também tem leitor de cartão microSD e pode tocar até nove horas de música.