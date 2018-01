Nova linha de pendrives se inspira em 'Star Wars'

A fabricante de eletrônicos Mimoco, criadora da série de pendrives Mimobots, que traz caricaturas de personagens famosos e outros bichinhos, anunciou sua segunda série inspirada no universo dos filmes Guerra nas Estrelas. Segundo o site Gizmodo, os novos Mimobots trazem os personagens Princesa Léia Organa, Luke Skywalker, Han Solo e Boba Fett, todos da série clássica. Esta é a segunda linha baseada nos filmes de George Lucas, sendo que a primeira, que ilustrava os personagens Darth Vader, R2D2, Chewbacca e um soldado Stormtrooper já está quase completamente esgotada, conforme pode ser lido no site Notcot. Os pequenos dispositivos serão lançados apenas entre janeiro e fevereiro de 2008, mas já entraram em pré-venda com seus modelos de 1 GB (US$ 50), 2 GB (US$ 70) e 4 GB (US$ 110). Interessados podem vê-los e reservá-los no site mimoco.com. As informações são da agência Magnet.