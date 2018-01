Nova mão biônica permite movimento realista dos dedos Uma empresa da Escócia desenvolveu a mais moderna mão biônica já feita, com cinco dedos que se movem de forma independente, com motores próprios, e com articulações parecidas com as de dedos de verdade. A novidade da i-LIMB permite que ela tenha uma ?pegada? mais firme do que outras mãos artificiais hoje no mercado, que em geral têm apenas dois dedos e um dedão. Um homem que sofreu um acidente industrial há quase 30 anos foi o primeiro a receber a nova mão biônica e disse estar muito satisfeito. Desde que perdeu sua mão direita, Donald MacKillop testou uma série de mãos diferentes, mas, segundo ele, nenhuma chega perto da i-LIMB. ?É inacreditável. É tão parecido com ter dedos, você pode fazer tudo com ela?, disse ele. ?É porque os dedos (da prótese) podem envolver as coisas, isso facilita muito a vida?. A i-LIMB foi desenvolvida pela companhia Touch Bionics, e está sendo testada no Centro Nacional de Próteses da Strathclyde University, na Escócia. Segundo o especialista em próteses Bill Dykes, a nova mão representou um salto tecnológico, mas em poucos anos devem ser criadas próteses ainda melhores.