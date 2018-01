Nova moto da Sundown foi testada antes no Second Life

A fabricante brasileira de motos Sundown apresentará durante o Salão Duas Rodas, realizado em São Paulo entre 16 e 21 de outubro, o protótipo de uma moto que hoje só existe no mundo virtual do Second Life. A empresa montou o projeto e testou durante três meses com consumidores virtuais. Só então aprovou a montagem e prepara a comercialização. Veja também: Second Life quer 'exportar' avatares para outros mundos Armani cria avatar e abre loja no Second Life "A idéia da 'Sundown 3 Rodas' surgiu em um encontro com os concessionários e aproveitamos o interesse do público no Second Life para lançar a moto no mundo virtual", afirma Rogério Scialo, diretor de marketing e vendas da empresa. Segundo a Sundown, a concessionária virtual onde a moto está em exposição recebeu cerca de 50 mil visitas e 3,5 mil avatares fizeram o test-drive com o veículo. Após os testes, um atendente virtual recebia as opiniões dos internautas sobre o produto. "O interesse das pessoas foi tão grande que decidimos produzir um protótipo real baseado na moto virtual para apresentarmos no Salão Duas Rodas", diz Scialo. Por enquanto, a Sundown 3 Rodas faz parte de um estudo de novos produtos. O modelo ainda deverá passar por outras etapas de desenvolvimento antes de chegar ao mercado. Não há data prevista de lançamento. A loja virtual da Sundown pode ser visitada no Second Life nas coordenadas Brasil Corporativo (74, 157, 22) - clique aqui para teleportar. Mais informações sobre a moto estão no site da montadora. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.