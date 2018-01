Nova música do Smashing Pumpkins será lançada no Guitar Hero

A banda norte-americana de rock Smashing Pumpkins irá lançar seu novo single, G.L.O.W., através do jogo Guitar Hero: World Tour. A música será parte de um pacote de músicas oferecidas para download, disponíveis em algum ponto depois do lançamento do game, que irá incluir ainda as faixas 1979 e The Everlasting Gaze. A canção Today está incluída entre as faixas iniciais. Além disso, os usuários poderão jogar Guitar Hero acompanhando a imagem de Billy Corgan, vocalista da banda. Em novembro, os Smashing Pumpkins irão realizar show comemorativos dos 20 anos da banda em Nova York, Chicago, Los Angeles e outras cidades ainda não anunciadas. Outras datas relacionadas ao novo álbum da banda, Gish, são aguardadas para 2009.