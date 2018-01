Nova oportunidade para um velho amigo Aprendi a fazer gostosos bolinhos de caranguejo 20 anos atrás com Johnny Earles, chef e amigo, da região do Panhandle, na Flórida. Falo de bolinhos de caranguejo feitos com bastante caranguejo, temperos, um pouquinho de maionese para dar liga (é preciso alguma coisa) e pouca coisa mais. Por muito tempo, praticamente não mudei essa receita. Por que, se todo mundo adorava? Veja também: Receita de bolinho de caranguejo ao estilo tailandês Mark Bittman ensina a preparar o bolinho de caranguejo ao estilo tailandês (dublado) Mark Bittman ensina a preparar o bolinho de caranguejo ao estilo tailandês (em inglês) Então me ocorreu dava para fazer formidáveis bolinhos de caranguejo num estilo que imitasse o tod mun, o bolinho de peixe tailandês que, quando bem feito, é de arrasar. O desafio era substituir a maionese - ficaria esquisito usá-la num prato do Sudeste Asiático. E então saquei que dava para avançar na imitação do tod mun usando a conhecida e testada técnica de fazer uma pasta de peixe para dar liga. Foi perfeito. Só que em vez de usar pasta de peixe fiz uma com camarão, porque o gosto não briga com o do caranguejo. Vieiras também são uma boa opção. Basta pôr um pouco de camarão ou vieira num processador pequeno e bater por alguns segundos, ou picar e amassar com a mão. Resolvida essa parte, o resto foi fácil , com a escolha de uma variedade de temperos tailandeses, usando maior ou menor quantidade de alguns deles, a gosto. Pode-se servir com rodelas ou quartos de limão, como nesta receita, ou fazer um molho estilo tailandês de nam pla (caldo de peixe), ou um de shoyu, suco de limão, um pouco de açúcar e cebolinha picada. Pode-se também cometer a heresia: usar maionese incrementada com nam pla ou shoyu.