Nova Orleans quer fazer debate presidencial no YouTube

A cidade norte-americana de Nova Orleans quer promover um encontro municipal entre as campanhas presidenciais em setembro e, embora os candidatos ainda não tenham aceitado o convite, o debate já foi anunciado no YouTube. O governador da Louisiana, Bobby Jindal, o prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin, e outros líderes comunitários disseram que o fórum, planejado para o dia 18 de setembro, usará a tecnologia do Google e a plataforma de vídeos da Internet YouTube. O Google é proprietário do YouTube. "Nova Orleans está se reconstruindo e estamos empolgados com o futuro. Estamos prontos para receber os candidatos em nossa cidade para discutir o futuro", disse Nagin no YouTube, em um vídeo para anunciar o debate. "A internet permite que a discussão aconteça das maneiras mais democráticas e fortalecedoras." Convites já foram feitos para os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton e para o candidato John McCain, mas nenhuma campanha aceitou ainda, disse um porta-voz do fórum. Nova Orleans, cidade que foi devastada pelo furacão Katrina em 2005, é um cenário popular para aparições políticas. Na semana passada, John McCain visitou Nova Orleans e criticou severamente o governo Bush pela conduta durante a crise do furacão Katrina.