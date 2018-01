Nova pesquisa aponta Macron vencendo eleições na França

PARIS - O candidato de centro Emmanuel Macron foi apontado novamente como vencedor da eleição presidencial da França, em 23 de abril, por uma pesquisa do Ipsos Sopra Steria divulgada nesta terça-feira, 28. Foi a mais recente das várias sondagens indicando Macron na primeira colocação.

A pesquisa indicou, no entanto, que se a eleição fosse no próximo domingo, a líder ultradireitista Marine Le Pen teria mais votos no primeiro turno, 25%, em comparação com os 24% de Macron e os 18% do conservador François Fillon.

No entanto, Macron venceria no segundo turno, com 62% da preferência dos franceses contra 38% de Le Pen.

A pesquisa apontou ainda que Macron se beneficiaria no segundo turno de apoiadores do candidato socialista Benoît Hamon, com campanha enfraquecida e com riscos de eliminação no primeiro turno.

A pesquisa foi realizada pela Internet entre os dias 25 e 27 de março e ouviu 1.005 pessoas.