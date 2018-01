Nova polêmica afeta o Orkut, agora na Índia O site de relacionamentos Orkut, ligado à gigante de buscas Google, está enfrentando problemas de toda sorte. Comunidades que incitam atividades ilegais estão proliferando no serviço, que também está causando a ira de internautas inocentes que se sentem prejudicados com a criação de perfis falsos na página, difamando-os. Nada de novo, certo? Só que os problemas em questão estão acontecendo na Índia, que está passando por uma onda de discussão sobre os impactos do serviço naquele país. Tudo começou com uma comunidade anti-indiana We hate India (Nós odiamos a Índia), que motivou uma ação pública na corte de Bombaim, que solicitou ao governo de Maharashtra que interpele o Google sobre os problemas no site de relacionamentos. A comunidade, que se defende afirmando "não ser contra a Índia", seria criação de paquistaneses que protestam contra o governo daquele país (o Paquistão vive uma longa história de conflitos com a vizinha India). Mas uma busca revela que mais de quarenta comunidades contrárias foram criadas como temas como "We hate those who hate India" (Nós odiamos aqueles que odeiam a Índia). Vários destes endereços, no entanto, se encontravam indisponíveis para acesso na manhã desta terça-feira, 21. A comunidade também vai contra o Ato da Tecnologia da Informação de 2000, instituído naquele país e que proíbe esse tipo de manifestação na internet. Com Agências Internacionais