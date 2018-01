Nova praga no Skype manda mensagens sem usuário saber

O serviço de VoIP Skype está alertando usuários para um vírus que se prolifera pela ferramenta de mensagens instantâneas do programa. De acordo com post no Heartbeat Blog, o blog oficial da empresa, o malware é conhecido por "W32.Ramex.A" e provoca emissões de mensagens do computador infectado para pessoas da lista de contatos. As mensagens podem conter links de endereços falsos na internet ou imagens. Se o usuário clicar no link, a praga se instala no computador. "A ameaça 'W32.Ramex.A' circula entre usuários do Skype que mais utilizam o serviço de mensagens instantâneas", afirma o porta-voz Villu Arak no blog. O post traz ainda lista de empresas que já desenvolveram atualizações de seus antivírus capazes de evitar o ataque desse malware - F-Secure, Symantec, Trend Micro e Kaspersky Lab. A empresa não revelou se e quantos usuários já foram afetados. Recentemente, o Skype teve problemas semelhantes, como a proliferação de programas cavalo-de-tróia (que rouba dados do computador afetado) em janeiro e março. Em agosto, 220 milhões de usuários foram prejudicados por uma pane geral no servidor do programa. A justificativa dada pela companhia foi que a falha teria sido provocada pela atualização do Windows Update.