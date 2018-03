Nova remessa de lixo britânico começará a ser devolvida Outras 144 toneladas de lixo importado ilegalmente da Inglaterra, que foram retidas no Porto Seco, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, deverão ser devolvidas na próxima semana para o Porto de Rio Grande, de onde seguirão de volta para a Inglaterra. Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a previsão de embarque dos resíduos no Porto de Rio Grande é dia 10 de setembro, mas a data pode ser antecipada ou postergada de acordo com a chegada do navio que fará o transporte. Essa é a última remessa a ser devolvida para a Inglaterra.