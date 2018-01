Nova revista gastronômica no mercado brasileiro Chega às bancas na próxima terça-feira, dia 1º, a revista de enogastronomia Gosto. A publicação mensal, de circulação nacional, será dirigida pelo jornalista J.A. Dias Lopes, colunista do Paladar. "A Gosto terá uma brasilidade que está faltando no mercado, ela nasce com a alma brasileira, mas de olho no mundo", afirma Dias Lopes. "O nome da revista foi inspirado no livro de Brillat-Savarin, a Fisiologia do Gosto", diz. A primeira edição traz na capa um brioche preparado por Fabrice Lenud, uma entrevista com Laurent Suaudeau e uma reportagem especial sobre a canja. A publicação terá como colunistas Washington Olivetto e o vinhateiro Luís Pato. Os gourmets Braulio Pasmanik e Jacques Trefois, amigos e companheiros de jornadas gastronômicas, travam uma batalha envolvendo a feijoada. Cada um defende sua maneira de preparar o prato. A revista trará uma discussão do gênero a cada edição, numa seção batizada de "gosto se discute". Com 132 páginas a revista vai custar R$ 11,90.