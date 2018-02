Nova safra de soja dos EUA deve crescer para 92,3 mi t

O prognóstico da consultoria com sede em Hamburgo ficou acima da previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgada em 9 de julho, de 91,04 milhões de toneladas.

"Durante as duas últimas semanas, as condições de safra se deterioraram ligeiramente nos EUA, mas elas ainda estão em linha com o último ano e comparativamente favoráveis historicamente", explicou a Oil World.

"Nós prevemos condições climáticas normais durante agosto. No entanto, se ficar desfavoravelmente seco, como alguns observadores esperam, nós teremos de fazer revisões para baixo."

Já a previsão da consultoria para a safra global de soja na temporada 2010/11 é de queda para 255,79 milhões de toneladas, contra 260,97 milhões de toneladas em 2009/10, devido parcialmente ao esperado declínio das safras na América do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A safra de soja da Argentina em 2010/11, que deve ser colhida no início de 2011, pode recuar para 51 milhões de toneladas versus 55 milhões em 2009/10, enquanto o Brasil deve produzir 66,50 milhões de toneladas ante 68,71 milhões, segundo a consultoria.

"O plantio de soja na Argentina para a safra colhida no início de 2011 deve cair na medida em que alguns acres foram deslocados para o cultivo de trigo e girassol", disse a entidade.

"Os preços da carne subiram para níveis muito atrativos nas últimas semanas, o que pode implicar na expansão do gado em áreas marginais, ocorrendo às custas do plantio de soja."

A excepcional elevada produtividade da safra de soja em 2010 não é esperada no início de 2011 na Argentina ou no Brasil, completou a Oil World.

(Reportagem de Michael Hogan)