Nova taverna vai servir breakfast e fish and chips

A Pie in the Sky ficou pequena. Ou talvez a nostalgia tenha ficado grande demais. O fato é que o cozinheiro inglês Ryk Preen e sua mulher, a paranaense Ana Claudia Laforga, vão abrir um restaurante só com receitas inglesas tradicionais, quase como as que ele comia em Bristol. BY APPOINTMENT - Ana Claudia e Ryk: tortas inglesas, bacon artesanal Aliás, a cidade natal do cozinheiro deve dar nome ao lugar: é provável que o futuro restaurante da rua Ministro Gastão Mesquita, 234, Perdizes, seja chamado de The Bristol Tavern. A abertura da casa está prevista para fim de outubro. Famoso pelas tortas típicas como a steak & stout (carne cozida e cerveja preta) e a steak & kidney (carne cozida e rim), Preen está empolgado com o novo endereço – que terá capacidade para 60 pessoas, incluindo uma espaçosa área aberta. "Sinto falta da cozinha inglesa", diz ele, antes mesmo de começar a falar do cardápio. A saudade será amenizada com o fish and chips (peixe e fritas) às sextas e os tradicionais legumes, aves e carne assadas aos domingos. E vai ter também o café da manhã inglês com ovos, bacon e linguiças nos fins de semana. "Boa comida tem bons ingredientes", diz. O cozinheiro leva a regra tão a sério que começou a fazer as próprias linguiças. Por enquanto há dois tipos, já disponíveis na Pie in the Sky: de porco, levemente picante e muito saborosa; e de boi, mais sutil. Ambas levam 80% de carne e 20% de gordura, explica Preen, que já foi açougueiro. Outra coisa que o deixava melancólico era o bacon. Insatisfeito com as versões nacionais, curou o próprio. Esse aí da foto tem duas semanas, muita carne e um inspirador tom rosado. Antes que os fãs da Pie in the Sky se aflijam, o casal informa que a tortaria não vai fechar. As tortas continuarão a ser servidas na rua Cayowaá, 1005-A (tel.: 3868-1451), com o reforço de novos doces e salgados para acompanhar o cafezinho.