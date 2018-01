Nova técnica transforma relógios de pulso em celulares

Engenheiros da Coréia do Sul e dos Estados Unidos desenvolveram um transistor flexível de baixa voltagem que permitirá incorporar funções de telefonia móvel a relógios de pulso, informou nesta segunda-feira, 8, o Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia (Kist, na sigla em inglês). O novo sistema permitirá acrescentar novas funções aos transistores graças à baixa voltagem (3 volts) e à flexibilidade em temperatura normal, obtida pela adição de plástico, segundo a agência Yonhap. O "transistor flexível", idealizado pela equipe sul-coreana do Kist liderada pelos professores Kim Il-doo e Hong Jae-min, em parceria com engenheiros do Massachusetts Institute of Technology (MIT), baixará o consumo de eletricidade e diminuirá os danos causados pela alta voltagem. O transistor é um componente chave dos semicondutores e a fabricanção da versão flexível foi uma das metas de engenheiros nos últimos anos. Professor Jae-min afirma que o desenvolvimento desses sistemas ainda estão em nível inicial, mas antecipou que as pesquisas podem ocupar, em dez anos, 10% do mercado tecnológico.