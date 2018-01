Nova tecnologia dispensa uso de mouse no desktop

A Zcam é uma combinação de hardware e software do sistema 3DV. Ela permitirá que usuários controlem o Windows no desktop usando apenas o movimento dos seus dedos (igual ao cara do filme Minority Report), segundo o site engadget. O protótipo está exposto na Consumer Eletronic Show, grande feira de eletrônicos que acontece no início do ano, em Las Vegas. O mecanismo requer USB 2.0 com mais de 60 frames por segundo e tecnologia de reconhecimento 3D. Com o novo produto, os usuários poderão trazer os elementos para trás e para frente, e, o mais importante, poderão jogar videogames. Espera-se que a novidade chegue aos mercados até o final do ano por um "preço competitivo".