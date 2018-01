Nova tecnologia permitirá 'teleporte' de brasileiros

A Embratel vai lançar no Brasil até o final do ano o serviço TelePresença, que dá novo sentido aos conceitos de realidade virtual e até de telefonia. Desenvolvido pela Cisco, a tecnologia combina áudio, vídeo e elementos interativos para colocar pessoas distantes em contato quase real. O produto será comercializado inicialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, ainda sem preço definido. As pessoas atrás da mesa não estão na sala, mas têm as imagens transmitidas. Foto: Divulgação A transmissão de dados é feita em protocolo IP por linhas telefônicas e televisores de alta definição reproduzem o tamanho original dos interlocutores. Basta tirar o fone do gancho para iniciar a transmissão. Soa como o holograma da série de filmes Star Wars, em que as ligações reproduzem a imagem em tempo real da pessoa. A principal aplicação imediata serão reuniões de negócios. A Telmex, controladora da Embratel, anunciou que utilizará esse sistema em seus escritórios, começando pela sede, na Cidade do México. "Com a capacidade de ver e ouvir uns aos outros em vídeo, os usuários terão a experiência de perceber as sutilezas e nuances das conversas", diz Pedro Ripper, presidente da Cisco Brasil.