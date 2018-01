‘Nova versão’ ainda tem muitos erros Que tal acessar o seu e-mail pelo Orkut? E ouvir música, falar pelo MSN e até ler os recados dos amigos do MySpace? Em fevereiro, a rede social do Google permitirá a inserção de aplicativos externos. O Link teve acesso ao site Sandbox (http://sandbox.orkut.com), que é igual ao Orkut, mas permite testar os novos aplicativos do projeto OpenSocial. Lançado em 2007 pelo Google, MySpace e LinkedIn, entre outros, o projeto está aberto a programadores que queiram desenvolver ferramentas para vários sites de relacionamento. O Sandbox tem o mesmo layout do Orkut, mas na barra esquerda há o botão "manage stuff" (em português, gerenciar coisas). Clicando nele, você é encaminhado a uma página de gerenciamento de aplicativos, onde há um campo para inserir o endereço da ferramenta desejada. A lista de opções está em um site wiki que reúne desenvolvedores do projeto OpenSocial. Entre as opções, que não são muitas, há ferramentas para várias finalidades: desde acessar o MSN até mostrar como está seu humor. O problema é que poucas funcionam ainda. Entre os mais interessantes, há aplicativos para acessar o Last.fm, o Twiter, o Flickr e o Google Talk. Mas, quando se tenta instalá-los, vem uma mensagem de erro, como no início do Orkut. Outras ferramentas funcionaram bem. A do MSN, por exemplo, permitiu conversar com os amigos na tela do Orkut. Também deu para ouvir músicas: há um aplicativo que "puxa" canções de perfis do MySpace. Basta digitar o endereço. Mas se quiser postar a música da sua banda, como no MySpace ou no Limão, ainda não há nenhuma ferramenta disponível. O aplicativo mais interessante foi o Hypercube, que permite ter acesso a vários widgets – aplicativos – não desenvolvidos para o OpenSocial. Assim foi possível ir ao diretório do Google e instalar o Google Talk, uma janela de busca para o YouTube e até um mensageiro do Facebook. Depois de adicionados ao Sandbox, os aplicativos passam a ser exibidos no perfil, abaixo da lista de aniversariantes. Mas só há espaço para exibir três ferramentas. "Conforme os programadores anônimos forem desenvolvendo aplicativos, será possível até acessar outras redes sociais pelo Orkut", explica o gerente Eduardo Thuller. Segundo ele, os usuários poderão usufruir dessa novidade a partir de fevereiro. "Mas não será para todos logo de cara. Ocorrerá de forma gradual." R.M.