Nova versão do Explorer pode 'esconder' acesso a sites pornôs

A versão beta 2 do navegador Explorer 8, lançada nesta semana pela Microsoft, possui uma função que permite aos usuários suspender temporariamente o armazenamento do histórico de sites acessados, inclusive daqueles com conteúdo pornográfico. A ferramenta InPrivate impede que informações como histórico de acessos, buscas ou visitas, arquivos temporários, cookies, senhas e outros detalhes sejam armazenadas. Dessa forma, a nova função permite que o usuário use senhas de e-mail em computadores públicos, ou faça compras pela internet ou acesse sua conta bancária sem que seus dados fiquem guardados no computador. Da mesma maneira, o usuário também poderá 'esconder' seu histórico de navegação e não deixar traços das visitas a sites pornográficos, por exemplo. Além de oferecer privacidade na navegação, a nova função também permite que o usuário bloqueie o acesso às suas informações pelos chamados phishing sites, que extraem detalhes pessoais e comportamental do usuário durante a navegação e repassam as informações para outros websites. Novidades Outras mudanças incorporadas ao novo navegador estão na "barra de endereços inteligente". Segundo James Pratt, um dos gerentes de produto da Microsoft, em 80% dos casos, os usuários da internet visitam sites que já haviam acessado anteriormente. A nova barra funciona também como uma espécie de ferramenta de busca, onde o usuário poderá procurar por sites já visitados digitando o nome, parte do endereço ou alguma palavra relacionada ao conteúdo na sua barra de navegação. Além disso, a versão beta 2 do Explorer 8 também traz a possibilidade de o usuário "fatiar" seções dos sites que mudam parte de seu conteúdo com freqüência e adicionar apenas a seção escolhida nos seus Favoritos. Com a função Web Slices - que já aparecia na versão beta 1 e foi aprimorada no novo produto - é possível, por exemplo, acompanhar novos leilões em sites de compras ou atualizações em perfis do Facebook em um esquema similar ao RSS (Really Simple Syndication) - que dá aos internautas uma maneira fácil de se atualizar automaticamente nos sites preferidos. "O produto facilita o uso e torna o acesso à internet mais seguro", afirmou Ian Moulster, especialista da Microsoft no Reino Unido. Segundo ele, as atualizações feitas na nova versão teste do Explorer 8 foram desenvolvidas com base na necessidade e desejo dos usuários. Moulster ressalta ainda que apesar de algumas funções serem parecidas com a versão anterior, elas foram incorporadas em interfaces mais amigáveis. A primeira versão teste - beta 1 - do Internet Explorer foi lançada em marco. Apesar da versão beta 2 já estar disponível para download, a empresa não revelou quando a versão final do programa será divulgada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.