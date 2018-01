Nova versão do Google Earth traz mapas históricos Conhecido por mostrar imagens de satélite do globo terrestre, o programa Google Earth também traz informações históricas em camadas que podem ser acessadas no serviço. Um dos recursos adicionados à versão 4 do Google Earth (ainda na versão beta), permite carregar mapas antigos como um Mapa-múndi de 1790, da América do Sul em 1787, Buenos Aires em 1892, Nova York em 1836, Londres em 1843 e Paris em 1716, entre outros mapas. Os acervos fazem parte do conjunto de mapas históricos Rumsey, e podem ser acessados no menu Featured Content, na barra Layers, que fica à esquerda inferior na tela do programa. Para acessar só o conteúdo desejado, é preciso selecionar o mapa que se quer, desativando as outras camadas de informação não desejadas (como fronteiras, cidades e outros conteúdos). Em seguida, é só dar um clique duplo sobre a camada selecionada para que o Google Earth mova a tela para exibir o mapa desejado. O programa Google Earth 4 pode ser baixado gratuitamente a partir do site do aplicativo.