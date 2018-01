Nova versão do Grand Theft Auto vaza na internet

A quarta versão do game Grand Theft Auto vazou na internet menos de uma semana antes do lançamento oficial, previsto para a próxima terça-feira, dia 29. A versão pirata do jogo estaria disponível em alguns sites de trocas de arquivos. Em um deles, o download do jogo já é o mais popular entre os usuários. Em teoria, os internautas podem gravar o jogo em DVD e reproduzir o game no console da XBox 360. Os criadores do jogo, da empresa Rockstar, não comentaram o vazamento. Alguns usuários que baixaram a versão pirata colocaram comentários nos sites. Um deles afirmou ter jogado "durante cinco horas, sem problemas". Apesar disso, outros internautas criticaram a versão pirata. Em um comentário, um deles escreveu: "pessoas irão dormir na frente das lojas só para conseguir comprar o jogo e vocês querem roubar. O que aconteceu com a prática de comprar os jogos e explorá-los com os amigos?", questionou o usuário. A Microsoft já havia alertado aos usuários da XBox 360 de que eles poderiam ser banidos dos serviços online de jogos da empresa caso tentassem jogar o GTA IV antes da chegada às lojas. Espera O Grand Theft Auto IV é muito aguardado pelos fãs da série. Algumas imagens da nova versão já haviam sido colocadas no YouTube e outros sites de vídeos. No entanto, muitos dos clipes que estavam disponíveis na internet foram retirados pelos administradores dos sites depois de uma reclamação feita pela parceira da Rockstar, a Take 2 Games. A empresa conseguiu manter a nova versão em segredo por mais de um ano. Como medida de prevenção, a Rockstar não enviou cópias do jogo para críticos, mas autorizou que os interessados fossem até a sede da empresa para testar a nova versão. O GTA IV foi enviado às lojas e distribuidores no início desta semana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.