Nova versão do portal do ‘Estadão’ estreia com aposta em curadoria

O portal do Estadão lançou sua nova versão: desde ontem, o site exibe visual mais limpo, com destaque para as principais notícias do momento e conteúdos exclusivos produzidos pela equipe do Estado. Com design responsivo – que faz o conteúdo do site se adaptar ao tamanho da tela do dispositivo que o usuário está usando, seja um PC, smartphone ou tablet –, a nova versão do Estadão para desktops e tablets traz recursos semelhantes aos que os leitores que acessam o site em dispositivos móveis já conhecem.

“A nova versão do site do Estadão aposta muito em curadoria”, resume o editor executivo de conteúdos digitais do Estado, Luis Fernando Bovo. Nesse sentido, a área principal da página é ocupada pela seção “Saiba agora”, que traz uma lista entre sete e onze notícias – as essenciais para todos os leitores que buscam o site do Estadão para ficarem bem informados. “A ideia é que essa lista forneça ao leitor exatamente o que ele precisa saber no momento em que acessa o site”, explica Bovo.

Em uma evolução do projeto gráfico, o portal Estadão ganhou mais espaços entre os diversos conteúdos, o que garante aos leitores uma navegação mais agradável. A organização também mudou: do lado esquerdo, os leitores encontram as manchetes do momento, com maior destaque para fotos, vídeos e outros recursos multimídia. Os conteúdos estão melhor sinalizados, com destaque para a produção multimídia, como vídeos, galerias de fotos e áudios produzidos pelas rádios Estadão e Eldorado.

Do lado direito do site, o destaque é dos conteúdos interessantes produzidos pelas diversas editorias do Estadão, mas que não estão diretamente relacionados aos assuntos mais “quentes” do dia. Nessa área, o leitor também encontra a capa da edição impressa do dia: ao clicar ou tocar sobre ela, os assinantes podem fazer login para ter acesso à edição digital do jornal ou adquirir edições digitais avulsas. Além da página inicial, as notícias e reportagens também ganharam novidades em sua organização, segundo as diretrizes do novo projeto gráfico, o que vai melhorar a experiência dos leitores.

O projeto do novo portal do Estadão foi feito em parceria com a agência Huge, que ajudou a equipe do jornal a desenhar uma estratégia digital adequada aos novos hábitos online dos leitores brasileiros. “O novo portal reafirma a posição do Estadão como um dos principais jornais do Brasil e mostra que o veículo está em sintonia com as necessidades de seus leitores”, diz o vice-presidente sênior da Huge para a América Latina, Eduardo Torres. No total, cerca de 20 pessoas do Estadão estiveram envolvidas na tarefa de repensar o site ao longo dos últimos dez meses.

“O novo site unifica a apresentação do material multiplataforma do Estadão, levando para computadores e tablets a experiência de leitura que foi muito bem-sucedida no mobile”, afirma Luciana Cardoso, gerente de tecnologia de conteúdo do Grupo Estado.

Editorias. As editorias do Estadão também voltaram a ganhar espaço dedicado na página principal do portal. Ao longo de todo o site – que agora apresenta rolagem infinita – há caixas dedicadas para as reportagens e análises de cada área, identificadas pelas cores características das seções. Agora, também existe mais espaço para destacar reportagens especiais.

A cobertura cultural ganhou reforços: as tiras em quadrinhos, que são publicadas todos os dias na edição impressa do jornal, ganham as telas dos computadores e tablets – esse conteúdo já está disponível na versão móvel do site desde o ano passado. Outra novidade é um espaço dedicado à agenda cultural, com as principais atrações, como shows, exposições e estreias no cinema, que aparecerá com maior frequência entre os destaques nos dias próximos ao fim de semana.

Para os amantes de fotografia, a seção Olhar Estadão traz as imagens em destaque naquele dia, em novo design, que facilita a navegação dos leitores pelas fotos.

Renovação. O novo site do Estadão substitui a última versão, lançada em maio de 2014. De lá para cá, muitas novidades deixaram o jornal cada vez mais moderno: em maio de 2015, o jornal ganhou um novo site móvel. Editorias como Viagem, Link e Paladar também renovaram sua presença na web. Em abril, o portal também lançou o E+, um site dedicado à cobertura de cultura pop.

As novidades também abrangem a presença do jornal nos smartphones e tablets, com o lançamento do aplicativo Estadão – Edição Digital, que permite a compra e leitura da edição digital do jornal impresso em aparelhos com sistema operacional Android e iOS.

Em junho, o Estadão Noite, publicação exclusiva para smartphones e tablets, ganhou uma versão totalmente remodelada. Ela traz, de segunda a sexta-feira sempre às 20 horas, um resumo das notícias do dia e análises de colunistas.

A participação do leitor também se mantém importante, com o app Você no Estadão, que permite aos leitores enviar fotos e vídeos para a redação. Os melhores conteúdos são publicados num site exclusivo.