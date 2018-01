Nova versão do Second Life já vem com recurso de voz

O mundo virtual do Second Life está ainda mais parecido com a vida real. A Linden Lab, desenvolvedora do software, disponibilizou para download na noite desta quinta-feira, 2, a nova versão do programa cliente com recurso de voz instalado. Depois de duas semanas de teste com a versão beta, agora todos os usuários do SL podem conversar e interagir também pela fala dos avatares. Faça o download da versão 1.18.1.2 do Second Life Segundo a Linden Lab, 45 mil pessoas testaram o novo sistema. A partir de agora, usuários do SL que se conectarem ao metaverso terão a opção de fazer o update da versão automaticamente. O download ainda é opcional. O recurso é ativado pelos próprios residentes, que têm controle sobre ouvir ou não outros avatares. A nova ferramenta de interação requer configuração potente do computador, com processador de pelo menos 1,6 GHz, memória RAM de 512 MB, além de placa de vídeo nVidia GeForce FX 5600 ou ATI Radeon 9600. A maioria das ilhas brasileiras já tinha o recurso disponível. Agora, todos os territórios suportam chat com voz.