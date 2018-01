Nova versão do Skype privilegia videochamada

O Skype está de cara nova. A versão Beta 4.0 para Windows do popular programa de telefonia pela internet (ou VoIP) mudou bastante a interface inicial do programa, que deixou de ser uma coluninha comprida com números de telefone no canto do monitor para se encorpar na tela. A versão Beta, ainda de testes, está disponível apenas para usuários do Windows e pode ser baixada em http://tinyurl.com/ytq5d7. Há opção para configuração em português. O programa continua da mesma forma de sempre: é possível fazer ligações de voz entre dois usuários do Skype sem pagar nada – o que também é válido para conversas de vídeo. Quem quiser ligar para telefones fixos ou móveis deve comprar créditos do programa – custa entre R$ 25 ou R$ 75, dependendo da cotação do dólar na ocasião e a quantidade de créditos adquirida. Diferente de outras atualizações do software, dessa vez as mudanças ficaram bem perceptíveis para quem já estava acostumado a lidar com o Skype. A janela para conversas por vídeo aumentou de tamanho. As imagens ganharam a cena principal no monitor. "Nós reestruturamos o programa para facilitar a realização de conversas e possibilitar melhor controle delas, além de fazer com que conversas em vídeo se tornassem melhor do que nunca", diz a página oficial do Skype. Quem já estava acostumado ao programa não deve ter problemas de navegação. A interface principal foi adaptada a um tamanho bem maior que as versões anteriores. Ela pode ser maximizada e ocupar todo o espaço da tela do computador. Nela, o usuário pode ver detalhes de seus contatos, alterar seus próprios detalhes (como fotos e mensagem), ou entrar na seção de "Diretório". Nessa última, é possível localizar outros usuários ou recomendações de estabelecimentos que tenham seu número de telefone vinculado ao Skype. Por exemplo: o Link fez uma busca por "comida chinesa em São Paulo" e obteve cinco resultados, com números de telefones dos locais listados. A seção "Lojas" ainda não está disponível. CONTATOS A organização da lista de contatos foi separada em duas seções – conversas e contatos. No modo "contatos", é possível encontrar todos os nomes e números de telefone que você já discou até hoje por meio do serviço, sejam eles contatos Skype ou não. Já na parte de "conversas", ficam listadas todas as últimas atividades da conta (seja conversas por vídeo, voz ou chat). Quando um contato seu que também usa o Skype é selecionado, os detalhes do usuário aparecem na tela principal à direita, assim como um campo para realizar a ligação ou mandar uma mensagem pelo comunicador instantâneo do programa. Se houver também um número de celular cadastrado para esse usuário, é possível mandar uma mensagem SMS na hora ( é preciso ter créditos no serviço). O preço pago pela mensagem pode ser visto na mesma hora.Ainda na página de seu contato, é possível visualizar o histórico de conversas que você já teve com ele.