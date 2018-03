Novartis irá licenciar tecnologia de lentes inteligentes do Google para Alcon

Apple, Samsung Electronics e Google estão entre as empresas que procuram aplicar sua tecnologia vestível em saúde.

A farmacêutica suíça disse que estava dando foco ao potencial da tecnologia para ajudar pacientes com diabetes a controlar sua doença, medindo os níveis de glicose do corpo por meio de testes de fluidos lacrimais no olho, que se conecta a um dispositivo móvel sem fio.

A empresa também está considerando a tecnologia como uma maneira de ajudar a restaurar o foco automático natural do olho.

"Este é um passo fundamental para que possamos ir além dos limites da gestão tradicional de doenças, começando com o olho", disse o presidente-executivo da Novartis, Joe Jimenez, em um comunicado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Novartis não revelou os termos financeiros do acordo com o Google, que dá à Alcon a oportunidade de desenvolver e comercializar a lente inteligente.

(Por Katharina Bart e Caroline Copley)