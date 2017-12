Novas empresas de ônibus já estão atuando no DF

Segundo a agência, as empresas estão enfrentando dificuldades para a contratação de motoristas, uma vez que está sendo realizada uma "seleção criteriosa", respeitando diversos requisitos de qualificação. Dessa forma, a entrada em operação das novas empresas será gradual. Assim que forem concretizados os acordos de trabalho, a operação será regularizada, informa a ANTT, em nota.

As empresas União Transporte Brasília (UTB) e Viação Capital Ltda (Viacap) venceram a disputa do processo seletivo aberto pela agência para operação entre o Distrito Federal e a região do Entorno Sul. A UTB vai explorar as linhas entre o Distrito Federal e a Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás (Lote 1). A Viacap ficará com as linhas entre o Distrito Federal e o Novo Gama e Luziânia (Lote 2). Essas prestadoras estão autorizadas a executar o serviço até o final da licitação do transporte semiurbano, que terá início nos próximos dias.

Essa operação ocorre sob o regime de autorização especial, uma vez que a precariedade do transporte público na região gerou uma onda de protestos em março. Houve, inclusive, casos de ônibus incendiados. A PM entrou em confronto com os manifestantes e utilizou bombas de efeito moral, jatos de água, spray de pimenta e balas de borracha. Nessa região, mais de cem mil pessoas utilizam ônibus para realizar o trajeto entre cidades que ficam em Goiás, ao lado da divisa com o DF, e Brasília.