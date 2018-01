Novas habilitações de celular caem pela metade em abril

Segundo os números da Anatel, o ranking entre as operadoras se manteve inalterado, enquanto TIM e Oi --esta já com os números da Brasil Telecom-- tiveram pequena elevação na participação de mercado. As duas também foram as únicas a elevar a participação em março.

O Brasil terminou o mês de abril com 154,6 milhões de usuários de celular, com o acréscimo de 923,5 mil sobre março deste ano. Em abril de 2008, o país adicionou 1,93 milhão de novos assinantes.

No acumulado entre janeiro e abril deste ano, foram 3,95 milhões de novos clientes, enquanto no mesmo intervalo do ano passado foram conquistados 6,76 milhões. O número de novas adições vem caindo desde janeiro na comparação com o mesmo mês de 2008.

A Vivo ainda é a maior operadora em número de clientes, mas terminou abril com pequena redução em sua participação. Ela respondeu por 29,55 por cento do total de clientes, enquanto em março detinha 29,70 por cento.

Já a Claro, segunda colocada, manteve a mesma participação de mercado em abril que no mês anterior: 25,76 por cento, de acordo com os números da agência.

A TIM, que perdeu a segunda colocação para a Claro no ano passado, ampliou sua participação para 23,58 por cento em abril, ante os 23,50 por cento do mês anterior.

Juntas, Oi e Brasil Telecom também tiveram ligeira elevação na fatia de mercado, que era de 20,67 por cento em março e ficou em 20,73 por cento em abril. A Oi concluiu a compra do controle da Brasil Telecom em janeiro deste ano.

(Reportagem de Taís Fuoco)