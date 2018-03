Novas manifestações estão marcadas no interior As manifestações pelas melhorias nas condições de transporte, saúde e educação devem continuar no interior. Em Avaré, os estudantes voltam às ruas nesta sexta-feira, 21, para protestar contra a corrupção e pedir investimentos na saúde. A concentração está marcada para as 16 horas no Largo de São Benedito, região central da cidade. Será o segundo protesto na semana: na noite de quarta-feira, 19, pelo menos mil pessoas participaram de uma passeata pelas ruas para pedir mudanças. No final, um grupo quebrou vidros de lojas do centro e depredou lixeiras no Largo de São João. A Polícia Militar, que acompanhava a manifestação, identificou os vândalos, mas ninguém foi preso.