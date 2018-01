Novas regras para as empresas de telefonia celular Passa a vigorar a partir desta quarta-feira as novas regras impostas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) às operadores de telefonia celular. As empresas tiveram seis meses para se adaptar ao novo regulamento e poderão ser multadas caso não cumpram alguma das exigências. Um dos principais benefícios para os clientes será a maior validade dada aos créditos do celular pré-pago. A cada recarga, os créditos antigos são reativados e possibilitam maior tempo de uso. Leia a matéria completa no caderno Economia&Negócios desta terça. O Estado trouxe uma prévia do que é o novo regulamento e quais são as principais mudanças. O código antigo da Anatel e o atual que entra em vigor nesta quarta estão disponíveis no site oficial da própria agência.