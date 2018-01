Novas tecnologias também presentes na Bienal do Livro Quem visitar a 19ª Bienal do Livro, em São Paulo, poderá ver novidades que vão além de lançamentos. O lado tecnológico do evento esconde curiosidades como o site de venda de livros eletrônicos E-BookCult, que mostra aos visitantes um aparelho pouco maior que um computador de mão que lê os arquivos digitais. O dispositivo está à mostra no estande da empresa Giz Editorial e será comercializado a partir deste ano por US$ 600. Outra novidade apresentada na Bienal é o Audiolivro. No site da empresa, os interessados podem, por um preço, baixar arquivos de áudio no formato WMA com a narração de livros. A coleção é restrita e tem títulos como: "O Código da Vinci", de Dan Brown, "O Monge e o Executivo", de James C. Hunter e "O Doce Veneno do Escorpião", de Bruna Surfistinha, narrado pela própria autora. O estande da Fundação Dorina Norwill também apresenta uma iniciativa parecida: um software com a narração e o texto do livro especialmente para deficientes visuais. Porém, ele não é comercializado. Um outro lançamento é o Livro-clipe. Disponíveis no site Canal do Livro, são pequenos vídeos em Flash gratuitos sobre autores e seus livros. Segundo Jadyr Pavão Junior, sócio do site, os filmes servem para que jovens entrem em contato com as obras e, no futuro, tenham a curiosidade em lê-las. Nesta sexta-feira foram lançados os clipes de "Dom Casmurro", de Machado de Assis, e "Crime e Castigo", de Fiodór Dostoievski. O site tem também: "Os Lusíadas", de Luís de Camões e "Dom Quixote", de Miguel de Cervantes. O assunto livro e tecnologia não pára na Bienal, como o leitor poderá conferir na edição desta segunda feira no caderno Link.