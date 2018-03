A polícia prendeu na manhã desta segunda-feira, 11, nove homens ligados ao tráfico do Complexo do Alemão, na Penha, zona norte do Rio, segundo informou a Polícia Militar. Eles foram presos em um sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, a operação ainda continuava por volta das 11h45, e foram apreendidas armas e drogas, mas a quantidade ainda não foi divulgada.