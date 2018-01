Novell anuncia a versão 10 do SuSE Linux A Novell divulgou nesta semana a nova versão do sistema operacional SuSE Linux. É a primeira versão completa liberada pela empresa desde 2004. A expectativa é que a nova versão ajude a empresa a se recuperar da estagnação financeira nas operações da Novell. A empresa, que já foi sinônimo de redes, trabalha hoje com um leque de soluções de autenticação e de diretório (controle de dados), além de versões do Linux para servidores e desktops. Versões O SuSE Linux Enterprise 10 da Novell inclui o SuSE Linux Enterprise Server e o SUSE Linux Enterprise Desktop, o qual agrupa em uma única plataforma as versões necessárias para uso no ambiente corporativo. Segundo Ricardo Fernandes, presidente da Novel do Brasil, ?após apenas 2 anos do lançamento da versão9, a Novell lança o SuSE Linux Enterprise 10, que oferece ainda redução de custos e benefícios de tecnologias como virtualização e inovações na área de segurança e interface de administração. É a primeira versão integralmente idealizada por nós?, diz o executivo. A plataforma SuSE Linux Enterprise foi criada para proporcionar baixo custo operacional e a maior interoperabilidade para a computação empresarial, da estação de trabalho ao data center. É a única, segundo a fabricante, a oferecer código-fonte aberto completo para as operações de missão crítica dos clientes. Certificada pelos principais fornecedores de hardware e software do mundo, a SuSE Linux Enterprise 10 tem o apoio do premiado suporte técnico da Novell e do ecossistema global de parceiros e serviços. Fatia do mercado No mercado corporativo, onde o sistema disputa espaço com outras distribuições do Linux, o SuSE conta com cerca de 20% das licenças pagas, atrás da Red Hat, que domina cerca de 80% do segmento. Segundo dados da própria Novell, a divisão Linux da companhia tem crescendo cerca de 20% ao ano, e que a nova distribuição pode fazer este crescimento chegar a 27%.