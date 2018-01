Novell anuncia novo gerenciador de identidades Com a proposta de gerenciar identidades nas redes empresariais e garantir mecanismos seguros na autenticação de acesso a dados e aplicações, a Novell anunciou no Brasil o lançamento do IDM 3, o Novell Identity Manager, que visa facilitar a vida dos administradores de redes O produto apresenta recursos de modelagem de políticas de acesso e de fluxo de trabalhos, permitindo às empresas simplificar o controle de acesso a dados e aplicações. A melhoria é voltada às necessidades de grandes empresas, que precisam de agilidade na hora de controlar o acesso de dados de um grande número de funcionários. Um dos focos do lançamento são as empresas que precisam estar em conformidade com regras como Sarbanes-Oxley e o acordo Basiléia II, que afetam respectivamente empresas com ações no mercado norte-americano e empresas da área financeira, e que precisam dispor de processos de trabalho documentados para fins de auditoria. A solução é compatível com diversas plataformas como Linux, Windows, Solaris e HP-UX, entre outras, permitindo gerenciar a identidade dos usuários em ambientes heterogêneos de forma centralizada.