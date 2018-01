Novell fará tradutor para OpenOffice conversar com o MS Office A Novell, dona da distribuição de Linux SuSE, anunciou que irá desenvolver uma aplicativo que permitirá o uso de documentos da nova versão do pacote Office, da Microsoft, no pacote de automação de escritórios de código aberto OpenOffice. O tradutor criado pela Novell permitirá ao OpenOffice ser compatível com formato de arquivos Open XML, que será utilizado pelo novo Office, que a Microsoft lança no início do próximo ano. A iniciativa faz parte do recente acordo de interoperabilidade firmado entre a empresa e a Microsoft. Segundo a Novell, o tradutor que será criado permitirá aos documentos manter modelos, templates, formatos, fórmulas e estilos dos arquivos em ambos os programas. A empresa, no entanto, reafirmou seu compromisso com o formato OpenDocument, que é utilizado pela suíte de código aberto OpenOffice.