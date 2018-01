Novell lança pacote de trabalho colaborativo para empresas A Novell lançou nesta semana o Novell Open Workgroup Suite, conjunto de ferramentas de colaboração que inclui servidor e componentes para estações de trabalho, com ferramentas de gerenciamento e trabalho em grupo. Toda a solução é baseada em tecnologias de código aberto e, segundo a Novell, pode gerar economia superior a 70% na comparação com o custo de soluções concorrentes. Suítes de colaboração e código aberto fazem sentido no atual leque de ofertas da Novell. A empresa, que já foi sinônimo de redes de computador no passado, mantém hoje uma estrutura de usuários corporativos baseados nas suas soluções de diretório (controle e fluxo de acesso a dados) e, mais recentemente com a aquisição da distribuição SuSE Linux, passou a ter uma forte operação no ambiente de código aberto. O alvo principal dessa combinação, claro, é concorrer com a Microsoft em redes, servidores e, agora, também em soluções de trabalho colaborativo. Os usuários da Novell Open Workgroup Suite têm a sua disposição duas opções. Para aplicações com servidor Linux ou qualquer outra plataforma, a suíte inclui o Novell Open Enterprise Server (com o SUSE Linux Enterprise Server), o Novell GroupWise para colaboração, o Novell ZENworks Suite para sistemas de gerenciamento de plataforma heterogênea, o Novell Linux Desktop e o popular OpenOffice.org para Windows e Linux. A suíte está também disponível em versões para plataforma heterogênea (para ambientes que combinam sistemas diferentes, como Linux e Windows, por exemplo) e que permitem a distribuição dos mesmos componentes em qualquer plataforma. O Novell Open Workgroup Suite pode também substituir o Novell Small Business Suite e o Novell Linux Small Business Suite, através de upgrade para clientes desses produtos. Os custos do Novell Open Workgroup Suíte na plataforma Linux começa pela opção de aluguel por U$80 ao ano ou U$110 por aparelho/usuário para uma licença definitiva. A versão para plataforma heterogênea custa U$150 por usuário pela licença definitiva. A manutenção anual também poderá ser contratada e o upgrade está disponível para usuários do Open Enterprise Server, NetWare, GroupWise, ZENworks ou produtos concorrentes.