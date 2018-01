Novell lança SUSE 10 no Brasil apoiado em campanha de marketing Um mês depois de seu lançamento no mercado norte-americano, a Novell apresenta agora, ao mercado brasileiro, o SuSE Linux Enterprise 10, sua plataforma de próxima geração, criada para oferecer baixo custo e maior interoperabilidade em ambientes corporativos. A aposta da empresa com esta nova versão do SuSE é a utilização em ambientes heterogêneos (convivendo com sistemas diferentes, com Windows e Unix) e em operações de missão crítica (aquelas que não podem sofrer interrupção, como no processamento de pedidos de compra ou outras funções). A empresa também promoverá a comercialização da nova versão apoiada em uma campanha de marketing, que será feita em parceria com fabricantes de servidores e empresas que fornecem aplicativos como bancos de dados, onde entram nomes como IBM, HP, Dell, Oracle e Intel, que já certificaram seus respectivos hardwares e softwares para suportar o SuSE 10. Ricardo Fernandes, presidente da Novell no Brasil, explica que ?a campanha é bastante agressiva, visa mostrar a inovação obtida pela comunidade de desenvolvedores em código aberto e como a Novell introduziu esse desenvolvimento em suas soluções corporativas." Virtualização O SUSE Linux Enterprise 10 é a primeira plataforma empresarial a incluir uma versão totalmente integrada e com suporte do Xen 3.0, o padrão emergente de código aberto para serviços de virtualização. O Xen 3.0 permite às organizações consolidar múltiplas cargas de trabalho em um único servidor. Com ele, os clientes podem configurar aplicações e sistemas para a máxima eficiência. De acordo com o Gartner, uma instalação de data center utiliza em média 20% de sua capacidade. Com a virtualização Xen no SUSE Linux Enterprise, os clientes poderão aumentar a capacidade de utilização do servidor para cerca de 70%. Segurança Na parte de segurança, o SuSE Linux Enterprise trará ainda o AppArmor da Novell, aplicativo que protege os sistemas e processos e que pode rodar nos servidores e em desktops. O aplicativo permite a implantação de políticas de segurança contra ataques e invasões. Além disso, o SUSE 10 também suporta outros padrões abertos para sistemas de arquivos criptografados, firewalls, gerenciamento de certificados, detecção e prevenção de intrusão.