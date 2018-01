Novell prepara versão 10.1 do SuSE Linux A Novell está prestes a lançar a versão 10.1 de sua distribuição de Linux, a SuSE, que deve ser lançada oficialmente até o final do mês. A distribuição deve incorporar recursos como a versão 2.0 do pacote de automação de escritórios OpenOffice. Outros avanços incluem a versão mais recente do programa navegador de código aberto Firefox. A nova versão do SuSE Linux terá ainda um firewall, um bloqueador de spam e ferramentas antivírus, além de programas de e-mail e softwares que permitam aos seus usuários interagir com redes de mensagens instantâneas. O upgrade no Linux da Novell trará ainda a interface gráfica Gnome, e a distribuição incluirá o tocador de música Banshee e o gerenciador de imagens F-Spot. O pacote inclui ainda programas como o Adobe Reader, para arquivos PDF, RealPlayer, Macromedia Flash Player e suporte a Java, além de um leque de ferramentas de migração do Windows para Linux focado em auxiliar usuários iniciantes em Linux. Usuários poderão instalar o Linux junto com seus sistemas atuais, por meio de um modo de avaliação, sem afetar plataformas operacionais existentes. O novo Linux da Novell deve ter uma versão de avaliação gratuita e em seguida a empresa deve lançar a versão comercial, que deve custar em torno de US$ 60.