Novell receberá US$ 348 milhões da Microsoft A Novell, empresa dona da distribuição SuSE do Linux, fez um acordo com a Microsoft para promover a interoperabilidade entre sistemas Linux e Windows, conforme as duas empresas anunciaram na semana passada. Só que um detalhe novo da parceria foi divulgado nesta semana, quando a empresa admitiu que receberá uma quantia avaliada em US$ 348 milhões referentes a acordos de licenciamento de patentes. A Novell, por sua vez, deve fazer pagamentos semelhantes à Microsoft no valor de US$ 40 milhões nos próximos cinco anos. No pacote proposto pelas duas empresas, clientes corporativos poderão adquirir o software para servidores SUSE Linux Enterprise Server, com direito a serviços de suporte, juntamente com licenças dos aplicativos Microsoft Windows Server, Microsoft Virtual Server e Microsoft Viridian, que poderão ser usados num esquema de virtualização (ambos os sistemas rodando na mesma máquina), arranjo que permitirá que empresas interessadas em manter os dois ambientes possam comprá-los em conjunto. O mercado de virtualização é uma das áreas da computação corporativa que apresenta um grande potencial comercial. Segundo a empresa de pesquisas IDC, o mercado de virtualização de sistemas movimentará US$ 1,8 bilhão até 2009.