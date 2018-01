Novidades ampliam funções do Gmail

Quando o Gmail foi lançado há cerca de três anos, internautas acostumados a caixas de entrada que lotavam rapidamente ficaram maravilhados com a possibilidade de armazenar 1 gigabyte (GB) de mensagens. O tempo passou, nossa vida digital não pára de crescer e o programa de e-mails do Google oferece hoje quase 8GB de espaço de armazenamento. Além de funcionar como um gigantesco arquivo virtual de boa parte do que fazemos online, o Gmail integra cada vez mais serviços para facilitar e organizar a vida de seus usuários. "Nunca pensei no Gmail apenas como um webmail", diz Eduardo Massa, mestrando pela Universidade do Porto (Portugal), usuário desde março de 2006. "Uso-o para organizar material de pesquisa e para backup, além de conversar pelo chat." Além do Google Talk embutido, o Gmail permite reunir na mesma tela uma miniatura do calendário e do pacote de softwares de escritório online Google Docs. Disponíveis em caráter experimental e apenas para quem acessa o serviço em inglês, alterações têm sido acrescentadas em ritmo acelerado. Se o seu Gmail está em português e você quer experimentar as novidades, altere o idioma em Configurações. Nas últimas duas semanas, estrearam seis "gadgets" (aplicativos), entre os quais um que permite gravar múltiplas respostas automáticas. Para usufruir desses e de outros modificadores, vá até a aba Labs, em Configurações, e escolha os que se adequam ao seu perfil. "Meu Gmail parece um jegue de quermesse, todo cheio de penduricalhos. Uso muita coisa e tenho tudo integrado", diz a apresentadora do programa Atualíssima, na Band, Rosana Hermann. "Uso o Gtalk, o sistema de marcadores, atalhos de teclado. Também criei grupos, filtros de spam e mensagem de férias." Dois gadgets imperdíveis e úteis a todos os usuários são o detector de anexos – que avisa aos esquecidos sobre a presença de arquivos diante da menção da palavra "attachment" (anexo, em inglês) no corpo da mensagem – e o "Responder a todos por padrão" – que substitui a opção de Responder na lateral da mensagem para Responder a todos. Isso evita que e-mails trocados entre grupos de amigos ou de trabalho acabem indo apenas para os endereços no campo Remetente em vez daqueles também incluídos como cópias. Segundo a VJ da MTV Marimoon, que usa o Gmail desde 2006, no futuro receber e enviar e-mails serão, curiosamente, as tarefas menos realizadas uma vez efetuado o login em um computador conectado à internet. "Acho que receberemos nossos e-mails no celular. O Google será o maior portal de serviços para o internauta. Aliás, já funciona assim." Mas abusar dos "extras" e das funções automáticas do Gmail pode causar alguns sustos. Devido ao sistema de autopreenchimento de endereços, Rosana enviou uma mensagem truncada para o destino errado. "Uma das redatoras de meu programa se chama Elis, enquanto a editora artística da emissora, Elisabetta. Passei um email com uma correção de trabalho, bem crua, como ‘tá faltando uma letra ‘h’ no GC da Gretchen!’ e, adivinha? Foi para a diretora artística da Band. Muita vergonha..."