Novidades da Inglaterra e Alemanha Apesar da má fama, há "ovelhas negras" que fazem bem - ainda mais se forem da família cervejeira. É o caso da inglesa Black Sheep Ale, importada pela Casa da Cerveja (2538-5138). A cerveja é castanho-escura, com bom aroma de malte, frutado e de lúpulo e equilíbrio entre notas doces e amargas. A garrafa de 500 ml custa, em média, R$ 19. Estilo mais "povoado" por importadas no País, cervejas de trigo ganham nova representante: a alemã Tucher. Dourada, de espuma abundante, tem aroma de banana, cravo e cítrico - que podia ser mais intenso. Os elementos se repetem no sabor. Importada pela Anunciada (5515-3756); a garrafa de 500 ml custa de R$ 7,90 a R$ 9,90.