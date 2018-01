Novidades gastronômicas chegam em Bal Harbour

Dólar alto, crise econômica e política. Nada impediu a invasão de brasileiros em Miami durante as festas de fim de ano - e continua em janeiro. Depois do espanhol, português é o idioma mais ouvido nos badalados shoppings e restaurantes (inglês vem em terceiro).

Vamos, portanto, dar início a 2016 com algumas novidades na luxuosa região de Bal Harbour e pontos tradicionais e favoritos dos leitores de "Direto de Miami".

Le Zoo

Meses depois de fechar o espaço do antigo francês La Goulue na entrada no shopping Bal Harbour, abriu recentemente outro bistrô, Le Zoo, que nada deixa a desejar. O dono Stephen Starr tem vasta experiência no ramo, com vários restaurantes no país e muitos no sul da Flórida, inclusive o Makoto japonês também no Bal Harbour Shops. Dentro tem um "raw bar" - com frutos do mar - em frente à cozinha aberta, um bar completo e algumas mesas. Mas o espaço favorito é fora, com vista para o estacionamento e as chegadas glamorosas dos Bentley, Maserati e Ferraris. O cardápio é o típico de um bistrô. De entrada, a sopa de cebola gratinada, terrine de foie gras e steak tartare são alguns dos favoritos. Como prato principal, os "moules frites" (mariscos ao molho de vinho branco servido com batata frita) são divinos, e o "steak au poivre" é um dos carros chefes da casa. No brunch, aos sábados e domingos (11h-16h), vale provar o "Eggs Benedict". O serviço é simpático, mesmo quando lotado, claro, dentro das expectativas reduzidas de um restaurante com grande rotatividade dentro de um shopping. Não aceita reserva, mas a espera passeando pelo lindo e badalado Bal Harbour não é sacrifício. Aberto diariamente, para almoço e jantar, e fins de semana com menu especial de brunch. Bal Harbour Shops. Endereço: 9700 Collins Ave. Bal Harbour, Florida 33154. Telefone: +1 (305) 602-9663.

BH Burger Bar

À frente do Bal Harbour Shops, outra novidade. Abriu no St. Regis o BH Burger Bar. Desde que o luxuoso restaurante J & G Grill fechou para almoço, o hotel ficou até agora sem boas opções gastronômicas de dia. O ideal é criar seu próprio sanduíche. Começa pelas opções de pão (gergelim, brioche ou sem glúten) ou alface (para evitar carboidrato). A carne é de duas qualidades, e tem também hamburguer vegetal. Os preços variam de US$ 12 a US$ 18. Se quiser adicionar queijo, são US$ 3 a mais, havendo cinco opções, inclusive burrata. E, se não resistir, pode acrescentar também foie gras grelhado (US$ 17 a mais) ou trufas pretas (por um adicional de US$ 15). Tem também cachorro-quente gourmet - de Wagyu (US$ 13), Kosher (US$ 14) ou frango (US$ 12). Para todos os pratos pode-se escolher o molho, entre eles de mostarda escura condimentada, ketchup ou trufas. Para acompanhar, vale pedir batata frita e anéis de cebola. Considerado um restaurante "gourmet" de hamburguer, prepare o bolso - e o estômago -, mas vale. Aberto diariamente das 12h às 21h. Tem manobrista - US$ 15 se carimbar o ticket no restaurante. Hotel St. Regis Bal Harbour. Endereço: 9703 Collins Avenue, Bal Harbour, Florida 33154. Telefone: +1 (305) 993-0711

Alguns favoritos:

No Design District, um bairro em expansão, cada vez mais elegante e badalado, o Michael's Genuine Food & Drink é passagem obrigatória de muitos brasileiros. Com mesas dentro e ao ar livre, o restaurante tornou-se referência - tudo de excelente qualidade - de ostras a um delicioso hamburguer. É o favorito de muitos "chefs celebridades", donos de outros restaurantes em Miami, e celebridades. Abre para almoço e jantar, sempre lotado. Recomenda-se reserva. Endereço: 130 NE 40th St, Miami, Florida 33137. Telefone: +1 (305) 573-5550.

Em Miami Beach, as opções são inúmeras. "Direto de Miami" escolheu três, uma em cada ponto da praia:

South Beach

Smith & Wollensky

Fica em South Pointe, um dos pontos residenciais mais caros de Miami - e passagem obrigatória dos cruzeiros que saem do porto. Uma "steak house" que existe em várias partes dos Estados Unidos, mas em Miami tem um diferencial: uma vista imbatível com um espetacular pôr do sol, o que torna o local perfeito para "happy hour" - além de almoço ou jantar. O filet mignon é delicioso, carro chefe, mas o "bouquet" de frutos do mar também é uma excelente opção: vem com lagosta, ostras, camarão e caranguejo. Endereço: 1 Washington Avenue, South Pointe Park, Miami Beach, Florida 33139. Telefone: + 1 (305) 673-2800.

Mid Beach

The Forge - Restaurant | Wine Bar

Um ícone gastronômico em Miami, continua se reinventando, se modernizando, sem perder a tradição. Decoração luxuosa, imponente, em um ambiente extremamente elegante e ao mesmo tempo amável e aconchegante. Os jantares no The Forge são uma degustação. Como um bom "steak house", as carnes são maravilhosas. Mas o cardápio atende a todos os gostos. De sobremesa: "The Forge Souffle". Vale visitar a adega, com 25 mil garrafas. Aberto para o jantar. Endereço: 432 Forty First Street, Miami Beach, Florida 33140. Telefone: + 1 (305) 538-8533.

North Beach

Café Prima Pasta

Numa cidade tão volúvel como Miami, onde muitos restaurantes abrem e fecham em poucos meses, saber que o Café Prima Pasta existe há mais de 20 anos já é uma segurança. E lotado diariamente. É um dos mais tradicionais da cidade, frequentado por residentes que buscam um ambiente aconchegante e culinária italiana caseira de excelente qualidade. Mas também um dos favoritos de celebridades, com fotos espalhadas pelas paredes, que buscam o mesmo: um local despretensioso mas de muita personalidade, serviço simpático, atencioso e boa comida. Vale a pena conhecer esse segredo, escondido na Rua 71, quase esquina da Collins. Estacionamento gratuito. Aberto diariamente para jantar. Endereço: 414 71st Street, Miami Beach, Florida 33141. Telefone: + 1 (305) 867-0106.

Serviço:

