Novidades sobre o Projeto Origami, só semana que vem Muitas especulações giram em torno do que é o Projeto Origami, um novo dispositivo portátil da Microsoft e que está numa posição intermediária entre um PDA e um notebook. O equipamento, que deve rodar vídeos, música, jogos e interagir com tecnologias sem fio, não teve detalhes revelados. Até aqui parece que o objetivo é só gerar interesse em torno da ferramenta, o chamado "buzz", alimentando de notícias verdadeiras ou falsas os sites de notícias e blogs que cobrem tecnologia. E a única coisa consistente era que o site do projeto traria novidades nesta semana. Pois bem, a novidade é que detalhes do projeto ficaram para a semana que vem, no próximo dia 9, quinta-feira. A data, por sinal, coincide com a abertura da CeBit, em Hannover, na Alemanha, um dos principais eventos do calendário internacional em tecnologia e telecomunicações.