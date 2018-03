Novo arcebispo prega tolerância zero à pedofilia em PE

Em seguida, foi realizada a cerimônia oficial, em que dom Antonio assumiu a Arquidiocese em substituição ao conservador dom José Cardoso Sobrinho, na Igreja da Madre de Deus, no Recife. No cortejo entre a igreja e a Praça do Marco Zero, faixas dos fiéis agradeciam a chegada do novo arcebispo e comemoravam a saída de dom José Cardoso Sobrinho, que anunciou a excomunhão de médicos que fizeram o aborto de uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos após ser vítima de abuso do padrasto. Havia ainda um boneco de dom Hélder Câmara, que já foi arcebispo de Recife e Olinda. A Praça do Marco Zero estava lotada para receber a primeira missa realizada por dom Antonio Fernando.

Em um claro discurso de conciliação, em que pretende unir a Arquidiocese de Olinda e de Recife - que engloba nove dioceses, com 101 paróquias distribuídas em 19 municípios -, o arcebispo deixou claro que nenhum segmento da Igreja Católica ou da sociedade será excluído do trabalho a ser realizado e que visará principalmente aos mais pobres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.