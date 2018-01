Novo avião permitirá o uso de celulares a bordo O primeiro avião em que será permitido o uso de telefones celulares será lançado pela Air France, o lançamento está previsto para 2007. A notícia foi anunciada hoje pela sociedade de telecomunicações Onair, controlada pelo grupo suíço Sita. A empresa fará uma parceria com a Airbus para testar o projeto. Os testes terão duração de seis meses e serão feitos em um A 318. A novidade deverá ser utilizada em rotas de curta distância entre a Europa e o Norte da África. "Se trata de uma etapa importante para a indústria do transporte aéreo. O fato preconiza o uso do equipamento em diversos lugares e de diversas marcas", disse o diretor geral da Onair, George Cooper. O novo serviço permitirá que passageiros utilizem seus celulares GSM seja por ligações normais ou por mensagens SMS. As chamadas não interferirão no sistema de navegação aérea.