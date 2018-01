Novo beta do Firefox 2.0 trará filtro de segurança A versão beta 2.0 do programa navegador Firefox incorporou novos recursos como um filtro contra ataques de phishing (aqueles em que o usuário é levado a uma página falsa de bancos ou outros serviços com o intuito de roubarem seus dados) e uma ferramenta de revisão ortográfica, pelo menos na versão em inglês. A ferramenta de revisão será voltada para blogueiros, também sendo útil na hora de publicar mensagens em fóruns na internet. O novo beta, que deve estar disponível até o final da semana, trará ainda melhorias na leitura de canais RSS. O navegador, que tem versões para Windows, Mac OS e Linux, também está conseguindo aumentar sua base instalada: segundo uma pesquisa da OneStat, o quase onipresente Internet Explorer perdeu 2% do mercado mundial de navegadores, com vantagens para o Firefox e o Opera. Agora, segundo a empresa, o Firefox tem 12,93% do mercado mundial, contra 11,79% em maio. O IE mantém a liderança com 83,05% do mercado global (a maioria das empresas usa o IE como navegador padrão); e o Opera que corre por fora no páreo e agora domina cerca de 1% do mercado mundial de navegadores.