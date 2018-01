Novo binóculo-câmera tem zoom de até 200 metros

Um modelo inédito de câmera digital chegou ao mercado brasileiro. A partir da junção das lentes de um binóculo com a tecnologia de fotografia digital, é possível aproximar a imagem até 200 metros. Ideal para jogos de futebol. A ZoomCam, produzida pela Timevision, funciona ainda como minifilmadora e webcam. O equipamento consegue armazenar até 96 fotos na memória interna de 64 megabytes e filmar por 10 segundos. O inconveniente é o formato tradicional de binóculo, pouco prático. Apesar do poderoso zoom, a câmera tira fotos em VGA (como os celulares mais simples) com resolução baixa, de 300 kilopixels. Funciona com duas pilhas tamanho AAA. O preço sugerido ao consumidor final brasileiro é R$ 299,99.