Novo BlackBerry gera filas em seu lançamento nos EUA

Centenas de pessoas se amontoaram nesta sexta-feira perante as lojas da Verizon Wireless na tentativa de serem os primeiros a comprar o novo BlackBerry Storm, o primeira dessa marca com tela tátil. O último modelo do BlackBerry chegou ao mercado americano onde essa marca de telefones é líder absoluta no segmento dos chamados smartphones, com uma fração de mercado superior a 50% e com especial aceitação entre pessoas do ramo de negócios. O lançamento tinha despertado certa expectativa entre os analistas, que queriam observar se a estagnação do consumo nos Estados Unidos atrapalharia um dos lançamentos mais esperados em telefonia celular, desde que o iPhone chegou ao mercado. As televisões informaram que em diferentes lojas de Manhattan se esgotaram seus estoques poucas horas após abrirem suas portas, apesar de a companhia, a segunda maior operadora dos EUA, também admitir pedidos por telefone. Essas filas foram destacadas por analistas de Wall Street e pela rede "CNBC" como um sintoma de que o arrefecimento econômico no país ainda não é capazde deter esse tipo de fenômeno.