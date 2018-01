Novo callcenter aposta em VoIP e Linux para cortar custos A empresa de call center Telefutura, do ex-tenista profissional Luiz Mattar, em sociedade com o Grupo Votorantim, vai montar uma nova central de atendimento no município de Mogi das Cruzes,na Grande São Paulo, gerando 3500 empregos diretos na região até o final do próximo ano. Toda a instalação usará sistemas baseados em Linux e a tecnologia de voz sobre IP (VoIP) da Avaya. O investimento total será de R$ 16 milhões, para atender clientes como os bancos Santander, Itaú e IBI (do Grupo C&A). "A implantação de sistemas dessa natureza, embora mais cara inicialmente, traz a redução de custos operacionais graças à manutenção mais barata, já que há apenas uma estrutura de cabeamento para voz e dados", diz Luiz Mattar, presidente da empresa. A comunicação será possível por meio de softphones (aplicativos que permitem a um PC funcionar como telefone). As operações do novo centro de atendimento em Mogi iniciaram em março com 300 funcionários - hoje são aproximadamente 600. A companhia espera faturar cerca de R$ 210 milhões em 2006, com cinco unidades operacionais (sites) entre São Paulo, Rio de Janeiro e Mogi das Cruzes (SP). No total, deverá fechar 2006 com 4,4 mil Posições de Atendimento (Pas).