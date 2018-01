Novo celular Nokia tem foco em música digital A Nokia lançou nesta semana o 3250, novo celular GSM que vira um tocador de música digital com um simples giro no teclado. O modelo é acompanhado por um cartão de memória do tipo mini-SD com 512 MB de capacidade, suficiente para cerca de 150 músicas em MP3. O celular do tipo barra ainda traz câmera fotográfica digital integrada com 2 megapixels de resolução, que é acionada girando a base do teclado em 90º. O modelo traz ainda 10 MB de memória interna e é compatível com músicas nos formatos MP3 e AAC+. Também é compatível com a tecnologia Bluetooth. Seu preço sugerido é de R$ 1.200 no mercado brasileiro, sujeito a variações conforme os pacotes de serviços oferecidos pelas operadoras.